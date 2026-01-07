Premiê da Dinamarca diz que ataque dos EUA seria fim da Otan

Perante as ameaças de Trump em relação à Groenlândia, primeira-ministra Frederiksen afirma que ataque dos EUA a aliado na Otan seria o fim da aliança militar.A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, alertou nesta segunda-feira (05/01) que um ataque dos Estados Unidos a um país da Otan seria o fim da aliança militar, em referência às ameaças do presidente Donald Trump de anexar a Groenlândia. "Se os Estados Unidos optarem por atacar militarmente outro país da Otan, então tudo acaba. Isso inclui a nossa Otan e com ela a segurança que é fornecida desde o fim da Segunda Guerra Mundial", disse Frederiksen em entrevista à emissora TV2, classificando a situação como grave. Frederiksen também afirmou que Trump deve ser levado a sério quando diz que quer a Groenlândia. "Não aceitaremos uma situação em que nós e a Groenlândia sejamos ameaçados dessa forma", acrescentou. A chefe do governo dinamarquês afirmou estar fazendo tudo o que é possível para impedir uma escalada das tensões, rejeitou as alegações de Washington sobre falhas de segurança no Ártico e sublinhou que a Dinamarca alocou cerca de 90 bilhões de coroas (1,2 bilhão de euros) para a segurança na região até 2025. Em declarações recentes à revista The Atlantic, Trump reiterou que os Estados Unidos "precisam da Groenlândia do ponto de vista da segurança nacional". O Ministério do Exterior da China instou os EUA a deixarem de usar a "ameaça chinesa" como pretexto para ganhos estratégicos, após Trump ter afirmado que há navios russos e chineses junto à costa da Groenlândia. Líderes europeus manifestaram amplo apoio à Dinamarca e à Gronelândia, e a Comissão Europeia apelou ao respeito pelos princípios da soberania e da integridade territorial. as (Lusa, AP)