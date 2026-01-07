Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Premiê da Dinamarca diz que ataque dos EUA seria fim da Otan

Perante as ameaças de Trump em relação à Groenlândia, primeira-ministra Frederiksen afirma que ataque dos EUA a aliado na Otan seria o fim da aliança militar.A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, alertou nesta segunda-feira (05/01) que um ataque dos Estados Unidos a um país da Otan seria o fim da aliança militar, em referência às ameaças do presidente Donald Trump de anexar a Groenlândia. "Se os Estados Unidos optarem por atacar militarmente outro país da Otan, então tudo acaba. Isso inclui a nossa Otan e com ela a segurança que é fornecida desde o fim da Segunda Guerra Mundial", disse Frederiksen em entrevista à emissora TV2, classificando a situação como grave. Frederiksen também afirmou que Trump deve ser levado a sério quando diz que quer a Groenlândia. "Não aceitaremos uma situação em que nós e a Groenlândia sejamos ameaçados dessa forma", acrescentou. A chefe do governo dinamarquês afirmou estar fazendo tudo o que é possível para impedir uma escalada das tensões, rejeitou as alegações de Washington sobre falhas de segurança no Ártico e sublinhou que a Dinamarca alocou cerca de 90 bilhões de coroas (1,2 bilhão de euros) para a segurança na região até 2025. Em declarações recentes à revista The Atlantic, Trump reiterou que os Estados Unidos "precisam da Groenlândia do ponto de vista da segurança nacional". O Ministério do Exterior da China instou os EUA a deixarem de usar a "ameaça chinesa" como pretexto para ganhos estratégicos, após Trump ter afirmado que há navios russos e chineses junto à costa da Groenlândia. Líderes europeus manifestaram amplo apoio à Dinamarca e à Gronelândia, e a Comissão Europeia apelou ao respeito pelos princípios da soberania e da integridade territorial. as (Lusa, AP)

