Polícia dispara contra drones perto da sede do governo em Caracas

Drones não identificados sobrevoam Palácio Miraflores e policiais abrem fogo. Jornal afirma que houve mal-entendido entre agentes de segurança.A polícia disparou contra drones que voavam nas proximidades do Palácio de Miraflores, sede da presidência da Venezuela, na noite desta segunda-feira (05/01), segundo o governo venezuelano. "Drones sobrevoaram a área sem autorização e a polícia disparou tiros de advertência. Não houve confronto", declarou a jornalistas uma pessoa ligada ao governo. "O país inteiro está completamente calmo." O incidente aconteceu por volta das 20h (21h em Brasília), segundo os relatos. Vídeos dos disparos circularam imediatamente nas redes sociais, enquanto testemunhas disseram à Efe que era possível ouvir vários motociclistas passando pelo local. "Mal-entendido envolvendo drones" O jornal venezuelano El Nacional noticiou que a "agitação nas proximidades de Miraflores" foi resultado de "um mal-entendido envolvendo drones", o que "gerou especulações sobre uma possível tentativa de golpe, especialmente porque ocorreu horas depois da posse de Delcy Rodríguez como presidente interina". "Fontes familiarizadas com o incidente disseram mais tarde que ele resultou de um mal-entendido entre agentes de segurança. Segundo essa versão, drones de vigilância foram usados na área sem aviso prévio aos policiais em terra. Ao detectarem os drones sobrevoando a região, alguns policiais abriram fogo, acreditando que se tratasse de uma ameaça", acrescentou El Nacional. Disparos duraram um minuto "Soavam como detonações em sequência", disse à AFP um morador que vive a cinco quarteirões do Palácio de Miraflores. "A primeira coisa que me veio à mente foi verificar se havia aviões sobrevoando, mas não havia nenhum." Os disparos duraram um minuto, de acordo com outra testemunha. "Eu só vi duas luzes vermelhas no céu", acrescentou. Vídeos obtidos pela AFP mostram o palácio presidencial às escuras e o que parecem ser projéteis traçantes. Rajadas de tiros seguidas de explosões podem ser ouvidas. Policiais também são vistos perto do Palácio de Miraflores, de acordo com as imagens. O incidente ocorreu horas depois de Rodríguez, uma apoiadora do regime chavista, ter tomado posse como presidente interina após a captura, no sábado passado, do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, durante uma operação militar dos EUA na Venezuela. as (Efe, AFP)