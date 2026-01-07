Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petróleo cai por pressão dos EUA para explorar recursos da Venezuela

As cotações do petróleo continuaram retrocedendo nesta quarta-feira (7) diante dos novos anúncios de Washington sobre o futuro da exploração das gigantescas reservas de hidrocarbonetos da Venezuela.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em março, caiu 1,22%, para 59,96 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em fevereiro, recuou 2,00%, para 55,99 dólares.

O presidente americano, Donald Trump, assegurou que Caracas entregará aos Estados Unidos "entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo", que serão "comercializados a preço de mercado".

Esta decisão "não aumenta o fornecimento de petróleo da Venezuela, mas simplesmente o redireciona. A China, o maior comprador, terá que substituir essas entregas", explicou Simon Lack, da firma Catalyst Energy Infrastructure Fund.

O governo americano também anunciou nesta quarta que Washington controlará "por um período indefinido" a comercialização do petróleo venezuelano e que pretende aumentar a produção no país, que hoje gira em torno de apenas um milhão de barris diários.

Essa perspectiva de aumentar a quantidade de barris em um mercado cuja oferta já é considerada excedente é o que está pressionando os preços para baixo.

