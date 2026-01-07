Papa convoca cardeais de todo o mundo após pedidos por governança colegiada

O papa Leão XIV receberá cardeais de todo o mundo no Vaticano nesta quarta(7) e quinta-feira, em resposta aos pedidos por uma governança mais colegiada da Igreja Católica. O encontro dos 245 cardeais será o primeiro consistório desde a eleição de Leão XIV como pontífice em maio de 2015, após a morte do papa Francisco.

Fontes do Vaticano indicaram que os cardeais desejam um papel maior na liderança da Igreja em todo o mundo. Francisco foi criticado durante seus 12 anos como papa por seu estilo de liderança personalista, que marginalizou muitos cardeais. Não há uma agenda definida para o encontro, mas o Vaticano declarou em um comunicado à imprensa que os cardeais oferecerão "apoio e conselhos ao Santo Padre no exercício de sua alta e delicada responsabilidade de governar a Igreja universal". O consistório "será marcado por momentos de comunhão e fraternidade, bem como momentos dedicados à reflexão, partilha e oração", diz o comunicado.