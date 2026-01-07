Oposição da Venezuela, apagada dos planos de Trump

María Corina Machado / Crédito: JUAN BARRETO/AFP

Ela desapareceu das ruas, seus líderes estão no exílio e Donald Trump perdeu interesse: a oposição foi relegada dos planos dos Estados Unidos para a Venezuela pós-Maduro. Maduro foi capturado por tropas americanas juntamente com sua esposa, Cilia Flores, durante um bombardeio a Caracas.

Ambos agora enfrentam um julgamento em Nova York por narcotráfico. Vê-los em roupas de presidiários, algemados, perante um juiz é um sonho para muitos opositores. A líder opositora María Corina Machado rapidamente renovou sua promessa de voltar para a Venezuela, de onde fugiu após meses de clandestinidade em uma operação rocambolesca para receber o prêmio Nobel da Paz em Oslo, em dezembro. Mas tomar o poder é um cenário descartado por enquanto. Delcy Rodríguez, número dois de Maduro, assumiu como presidente interina com o aval de Trump, que repetiu estar "a cargo" do país. O apoio de Washington às denúncias de fraude eleitoral de Machado e a reivindicação da vitória de Edmundo González Urrutia ficaram de lado.

A princípio, tudo se resume a "um tema de controle", explica à AFP O analista Ricardo Ríos. - Sem Trump - Por anos, Washington impulsionou a saída de Maduro com uma bateria de sanções econômicas e desde 2019 com um embargo petroleiro.

Trump estava, então, em seu primeiro mandato. Ele apoiou e deu recursos ao chamado "governo interino" de Juan Guaidó, que acabou se esvaziando, sem apresentar resultados. Em seu retorno ao poder, seus planos contra Maduro excluíram Machado, apesar da popularidade vertiginosa da líder opositora. "Seria muito difícil para ela liderar o país", disse Trump após a operação surpreendente para capturar o líder venezuelano, em 3 de janeiro. "Não inspira respeito", avaliou.

O jornal The New York Times reportou que assessores o convenceram a não entregar o poder à oposição para evitar desestabilizar o país ainda mais e não ter que enviar tropas no terreno. "A oposição não tem uma estrutura institucional, nem incidência sobre o governo que lhe permita administrar a transição", aponta Ríos. Machado apoiou desde o início a pressão militar americana sobre a Venezuela. Ela agradeceu exaustivamente a Trump, com quem disse não falar desde 10 de outubro.