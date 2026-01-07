'Nunca esperei por isto', diz criador de imagem de IA de Maduro que viralizou
Uma imagem criada com IA do presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, escoltado por militares americanos, se tornou uma das fotos mais compartilhadas desde que Donald Trump anunciou sua captura: "Nunca esperei por isso", disse seu criador à AFP.
A imagem mostrava Maduro mais jovem junto de dois militares americanos e foi replicada milhões de vezes nas redes sociais depois que Washington realizou uma poderosa operação para capturar o líder venezuelano e a esposa, Cilia Flores, em 3 de janeiro, em Caracas.
Muitas publicações indicaram que foi a primeira fotografia de Maduro sob custódia.
Mas Ian Weber, o usuário que publicou a imagem, que se apresenta como um "entusiasta de videoarte com IA" em suas redes sociais, disse, em entrevista à AFP, ter usado a Nano Banana Pro, uma ferramenta para gerar imagens do chatbot Gemini, do Google.
"Nunca esperei por isto, que se tornasse a fotografia mais compartilhada no mundo", disse na terça-feira, em uma troca de mensagens no X, onde sua conta tem pouco menos de uma centena de seguidores.
Quando a notícia veio à tona, Weber deu ao chatbot um comando simples, cortou a marca d'água da Gemini e publicou o resultado no X cerca de 20 minutos depois de o presidente Donald Trump anunciar a captura de Maduro em sua plataforma, Truth Social.
"Só queria ver se a conta do X que tinha apenas 78 seguidores no momento podia fazer com que uma fotografia se tornasse viral organicamente", explicou Weber.
"Nunca tive a intenção de afirmar que era a primeira fotografia de Maduro detido", acrescentou.
Contas de personalidades públicas distorceram a imagem e rapidamente foram difundidas versões ainda mais manipuladas.
"Foi quando a avalanche começou", disse Weber. "De repente, todos estavam desesperados por publicar a primeira fotografia da detenção".
A AFP e outras agências de verificação observaram que o Gemini indicava que continha uma marca d'água invisível própria da IA do Google.
A fotografia falsa continuou sendo publicada mesmo depois de Trump divulgar a imagem de Maduro a bordo de um navio da Marinha dos Estados Unidos com outras roupas e óculos opacos cobrindo-lhe os olhos.
