Ninguém lutará contra os EUA pela Groenlândia, diz Stephen Miller

Alto funcionário da Casa Branca descartou necessidade de conflito militar ao mesmo tempo em que reforçou interesse de Donald Trump em controlar a ilha ártica, mesmo após ameaça da Dinamarca de sair da Otan.Stephen Miller, vice-chefe de gabinete da Casa Branca, disse em entrevista que nenhum país seria capaz de lutar militarmente contra os EUA pelo futuro da Groenlândia. A declaração foi feita nesta segunda-feira (05/01) em uma entrevista à CNN. Na ocasião, Miller reiterava a ambição do governo Donald Trump de incorporar a Groenlândia, mesmo após o aviso da primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, de que um ataque americano a um país da Otan seria o fim da aliança militarda qual ambos os países fazem parte. "O presidente tem sido claro há meses que os Estados Unidos devem ser a nação que tem a Groenlândia como parte de nosso aparato de segurança geral", disse Miller na entrevista. Ele argumentou que, como principal potência militar da Otan, os EUA precisavam controlar a Groenlândia para garantir a segurança da região ártica. O alto funcionário questionou a soberania da Dinamarca sobre o território e por que a ilha deveria continuar sendo uma "colônia da Dinamarca". "Qual é a base de sua reivindicação territorial?", disse. "Qual é a base para ter a Groenlândia como colônia da Dinamarca?". Ele buscou minimizar o peso das declarações, afirmando que não deveriam ser tratadas como uma grande novidade, já que o presidente dos EUA, Donald Trump, demonstra há meses, até mesmo desde seu primeiro mandato, interesse pela ilha ártica – rica em recursos naturais e estratégica em sua localização. Ele desconversou sobre a hipótese de o governo dos EUA estar cogitando uma intervenção armada. "Não há necessidade de sequer pensar ou falar sobre isso no contexto que você está perguntando, de uma operação militar. Ninguém vai lutar militarmente contra os EUA pelo futuro da Groenlândia", afirmou. Mais tarde, a Casa Branca informou que o presidente dos EUA, Donald Trump, avalia uma "série de opções" para a Groenlândia, incluindo militares. Interesses em jogo A Groenlândia faz parte do reino da Dinamarca – que conduziu um processo de colonização desde o século 18 – mas tem um alto nível de autonomia e não é membro da União Europeia. É um território estrategicamente importante para controle militar do Ártico e devido às suas reservas de matérias-primas essenciais para transição energética, como terras raras , ouro e zinco, além de reservas de petróleo e gás. Trump afirmou repetidamente que os EUA deveriam controlar a Groenlândia por razões de segurança nacional, uma posição que reiterou no fim de semana. No sábado, horas depois da invasão militar americana na Venezuela, uma postagem nas redes sociais da ex-assessora do governo Katie Miller, esposa de Stephen Miller, mostrou um mapa da Groenlândia com as cores da bandeira dos EUA acompanhado da palavra "EM BREVE". Foi o estopim para as declarações da primeira-ministra dinamarquesa. A Comissão Europeia e vários chefes de governo de países da Europa saíram em apoio à Dinamarca . O órgão declarou que a Groenlândia não é "um pedaço de terra à venda" e que "continuará defendendo os princípios da soberania nacional, da integridade territorial e da inviolabilidade das fronteiras". sf/le (dpa, ots)