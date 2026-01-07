Napoli reage mas fica no empate em casa com Hellas Verona (2-2)

O Napoli, atual campeão da Serie A, tropeçou nesta quarta-feira (7) em sua primeira partida em casa no ano, no Estádio Diego Armando Maradona, e teve que se contentar com um empate em 2 a 2 contra o Hellas Verona, pela 19ª rodada. Após 27 minutos de jogo, para a decepção dos torcedores, o time do sul da Itália perdia por 2 a 0, com gols do dinamarquês Martin Frese (16') e do nigeriano Gift Orban (27'), de pênalti.

Antonio Conte, que ainda não conta com vários jogadores lesionados (De Bruyne, Anguissa, Meret, Lukaku...), provavelmente elevou o tom no vestiário durante o intervalo, e sua equipe voltou com uma atitude diferente para o segundo tempo. O meio-campista escocês Scott McTominay diminuiu aos 54 minutos. Os napolitanos ainda marcaram dois gols que foram anulados, o primeiro devido a um toque de mão após revisão do VAR (72') e outro por impedimento (76'). O gol de empate finalmente saiu com uma cabeçada do capitão Giovanni Di Lorenzo aos 82 minutos. A equipe da casa tentou até o último dos sete minutos de acréscimos, mas não conseguiu garantir a vitória.

O Napoli está em terceiro lugar com os mesmos 38 pontos do Milan (2º), que tem um jogo a menos. A Inter de Milão, líder do campeonato, pode garantir o título simbólico de campeã de inverno se vencer o Parma nesta quarta-feira. O Hellas Verona, por sua vez, permanece em 18º lugar, na zona de rebaixamento, dois pontos atrás do Genoa, o último time na zona de permanência na Serie A. --- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira: Pisa - Como 0 - 3 Lecce - Roma 0 - 2

Sassuolo - Juventus 0 - 3 - Quarta-feira: Napoli - Hellas Verona 2 - 2