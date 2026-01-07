Napoli reage mas fica no empate em casa com Hellas Verona (2-2)
O Napoli, atual campeão da Serie A, tropeçou nesta quarta-feira (7) em sua primeira partida em casa no ano, no Estádio Diego Armando Maradona, e teve que se contentar com um empate em 2 a 2 contra o Hellas Verona, pela 19ª rodada.
Após 27 minutos de jogo, para a decepção dos torcedores, o time do sul da Itália perdia por 2 a 0, com gols do dinamarquês Martin Frese (16') e do nigeriano Gift Orban (27'), de pênalti.
Antonio Conte, que ainda não conta com vários jogadores lesionados (De Bruyne, Anguissa, Meret, Lukaku...), provavelmente elevou o tom no vestiário durante o intervalo, e sua equipe voltou com uma atitude diferente para o segundo tempo.
O meio-campista escocês Scott McTominay diminuiu aos 54 minutos. Os napolitanos ainda marcaram dois gols que foram anulados, o primeiro devido a um toque de mão após revisão do VAR (72') e outro por impedimento (76').
O gol de empate finalmente saiu com uma cabeçada do capitão Giovanni Di Lorenzo aos 82 minutos.
A equipe da casa tentou até o último dos sete minutos de acréscimos, mas não conseguiu garantir a vitória.
O Napoli está em terceiro lugar com os mesmos 38 pontos do Milan (2º), que tem um jogo a menos. A Inter de Milão, líder do campeonato, pode garantir o título simbólico de campeã de inverno se vencer o Parma nesta quarta-feira.
O Hellas Verona, por sua vez, permanece em 18º lugar, na zona de rebaixamento, dois pontos atrás do Genoa, o último time na zona de permanência na Serie A.
--- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:
- Terça-feira:
Pisa - Como 0 - 3
Lecce - Roma 0 - 2
Sassuolo - Juventus 0 - 3
- Quarta-feira:
Napoli - Hellas Verona 2 - 2
Bologna - Atalanta 0 - 2
Lazio - Fiorentina
Parma - Inter
Torino - Udinese
- Quinta-feira:
(14h30) Cremonese - Cagliari
(16h45) Milan - Genoa
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Inter 39 17 13 0 4 38 15 23
2. Milan 38 17 11 5 1 28 13 15
3. Napoli 38 18 12 2 4 28 15 13
4. Juventus 36 19 10 6 3 27 16 11
5. Roma 36 19 12 0 7 22 12 10
6. Como 33 18 9 6 3 26 12 14
7. Atalanta 28 19 7 7 5 23 19 4
8. Bologna 26 18 7 5 6 25 19 6
9. Lazio 24 18 6 6 6 18 14 4
10. Torino 23 18 6 5 7 20 28 -8
11. Sassuolo 23 19 6 5 8 23 25 -2
12. Udinese 22 18 6 4 8 18 29 -11
13. Cremonese 21 18 5 6 7 18 21 -3
14. Parma 18 17 4 6 7 12 19 -7
15. Cagliari 18 18 4 6 8 19 25 -6
16. Lecce 17 18 4 5 9 12 25 -13
17. Genoa 15 18 3 6 9 18 28 -10
18. Hellas Verona 13 18 2 7 9 15 30 -15
19. Fiorentina 12 18 2 6 10 18 28 -10
20. Pisa 12 19 1 9 9 13 28 -15
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente