México se torna 'fornecedor importante' de petróleo para Cuba diante da crise na Venezuela

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

A presidente Claudia Sheinbaum disse nesta quarta-feira (7) que o México se tornou um "fornecedor importante" de petróleo para Cuba, ao ser questionada sobre uma matéria jornalística que aponta que o país teria superado a Venezuela como principal fornecedor de petróleo da ilha.

Uma reportagem do jornal britânico Financial Times indica que, em 2025, os envios de petróleo mexicano a Cuba superaram os da Venezuela, segundo dados da indústria. Por ora, a informação não pôde ser verificada de forma independente pela AFP.

Questionada sobre o tema, Sheinbaum afirmou que, diante da crise enfrentada pela Venezuela, "evidentemente o México se torna um fornecedor importante", mas esclareceu que o país não está enviando a Cuba "mais petróleo do que o que havia sido enviado historicamente".

