México se torna 'fornecedor importante' de petróleo para Cuba diante da crise na Venezuela

A presidente Claudia Sheinbaum disse nesta quarta-feira (7) que o México se tornou um "fornecedor importante" de petróleo para Cuba, ao ser questionada sobre uma matéria jornalística que aponta que o país teria superado a Venezuela como principal fornecedor de petróleo da ilha.

Uma reportagem do jornal britânico Financial Times indica que, em 2025, os envios de petróleo mexicano a Cuba superaram os da Venezuela, segundo dados da indústria. Por ora, a informação não pôde ser verificada de forma independente pela AFP.