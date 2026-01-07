Luiz Marinho diz não crer que haverá grande mudança na Venezuela após sequestro de Maduro

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse nesta quarta-feira (7) que não deve haver uma grande mudança no cenário da Venezuela com o "sequestro" de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Por isso, afirmou que é preciso aguardar para ver a quantidade de pessoas que sairão daquele país para o Brasil. Ele participa do programa "Bom Dia, Ministro" da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"Eu não creio que vai haver essa grande mudança. Esse é o panorama de todos os comentaristas que estão acompanhando esse processo, até porque os americanos foram lá e sequestraram o Maduro e assumiu a vice-presidenta", afirmou.

O ministro afirmou ainda que, historicamente, a mão de obra venezuelana que vem para o Brasil é qualificada e de fácil inserção no mercado. Caso isso não ocorra, o ministério ficará atento para incluir esses possíveis trabalhadores.

"Vamos aguardar, precisa muita cautela nesse processo. E vamos aguardar a quantidade de venezuelanos que venham para cá... você eliminar os embargos americanos na economia da Venezuela, pode melhorar as condições de trabalho da própria Venezuela", completou.