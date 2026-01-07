Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Luiz Marinho diz não crer que haverá grande mudança na Venezuela após sequestro de Maduro

Luiz Marinho diz não crer que haverá grande mudança na Venezuela após sequestro de Maduro

Tipo Notícia

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse nesta quarta-feira (7) que não deve haver uma grande mudança no cenário da Venezuela com o "sequestro" de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Por isso, afirmou que é preciso aguardar para ver a quantidade de pessoas que sairão daquele país para o Brasil. Ele participa do programa "Bom Dia, Ministro" da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"Eu não creio que vai haver essa grande mudança. Esse é o panorama de todos os comentaristas que estão acompanhando esse processo, até porque os americanos foram lá e sequestraram o Maduro e assumiu a vice-presidenta", afirmou.

O ministro afirmou ainda que, historicamente, a mão de obra venezuelana que vem para o Brasil é qualificada e de fácil inserção no mercado. Caso isso não ocorra, o ministério ficará atento para incluir esses possíveis trabalhadores.

"Vamos aguardar, precisa muita cautela nesse processo. E vamos aguardar a quantidade de venezuelanos que venham para cá... você eliminar os embargos americanos na economia da Venezuela, pode melhorar as condições de trabalho da própria Venezuela", completou.

