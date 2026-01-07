Kevin Keegan, ex-técnico e jogador da seleção inglesa, é diagnosticado com câncer

"Kevin Keegan foi recentemente internado para exames completos após apresentar sintomas abdominais persistentes. Esses exames revelaram câncer, e Kevin agora passará por tratamento", disse a família em um comunicado divulgado pelo Newcastle United, por onde passou como jogador e técnico.

O ex-jogador e ex-técnico da seleção inglesa, Kevin Keegan, foi diagnosticado com câncer, anunciou sua família em um comunicado nesta quarta-feira (7).

O clube da Premier League, que Keegan treinou na década de 1990, desejou uma "rápida e completa recuperação".

Keegan, de 74 anos, jogou no Liverpool, Hamburgo e Newcastle, entre outros clubes. Ele marcou 21 gols em 61 partidas pela seleção inglesa.

Como treinador, teve duas passagens pelo Newcastle e chegou perto de conquistar a Premier League com os 'Magpies' em 1996.

Em 1999, assumiu o comando da seleção inglesa, mas sua passagem durou apenas um ano.