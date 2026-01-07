Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irã executa homem acusado de espionar para Israel

Irã executa homem acusado de espionar para Israel

AFP
O Irã executou nesta quarta-feira(7) um homem condenado por espionar para Israel, informou a imprensa estatal, em meio a protestos contínuos e tensões crescentes entre Teerã e as autoridades israelenses. 

"A pena de morte contra Ali Ardestani por espionagem para o Mossad, o serviço de inteligência e segurança israelense, foi executada esta manhã (quarta-feira)", anunciou a agência de notícias Mizan, porta-voz do Judiciário iraniano, sem especificar a data de sua prisão ou julgamento. 

Em 28 de dezembro, manifestações contra a hiperinflação e a crise econômica começaram em Teerã. Esses protestos, inicialmente contra o alto custo de vida, evoluíram para um movimento político que se espalhou por todo o país. 

Essas são as manifestações mais intensas desde as de 2022-2023, após a morte de uma mulher presa por violar o código de vestimenta feminina. 

A imprensa iraniana noticiou nos últimos dias a prisão de várias pessoas identificadas como agentes do Mossad. 

O Judiciário, no entanto, não estabeleceu nenhuma ligação entre esta execução e os protestos em curso. 

O Irã, que não reconhece Israel, há muito o acusa de realizar operações de sabotagem contra suas instalações nucleares e de assassinar seus cientistas. 

O Mossad recentemente fez um apelo público aos manifestantes iranianos para que intensifiquem sua mobilização, declarando sua presença "no terreno".

