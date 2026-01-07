Inter Miami contrata zagueiro Micael, do Palmeiras, por empréstimo

O Inter, atual campeão da MLS, segue reforçando seu setor defensivo, ponto fraco da equipe na última temporada, depois das chegadas dos laterais Sergio Reguilón e Facundo Mura.

O Inter Miami do astro argentino Lionel Messi anunciou nesta quarta-feira (7) a contratação por empréstimo do zagueiro Micael, do Palmeiras.

Micael chega por empréstimo até o final de 2026, quando o time da Flórida terá a opção de compra definitiva do jogador.

O zagueiro de 27 anos já tem experiência na MLS, com passagem pelo Houston Dynamo entre 2022 e 2024. Em fevereiro do ano passado, foi contratado pelo Palmeiras por US$ 6 milhões (R$ 32 milhões na cotação atual).

Micael fez 28 jogos pelo Verdão em 2025, entre Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Mundo de Clubes da Fifa, em que o time paulista empatou em 2 a 2 com o Inter Miami na fase de grupos.

