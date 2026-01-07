França limita importações agrícolas em resposta à indignação com o acordo UE-Mercosul

A França decretou, nesta quarta-feira (7), a suspensão temporária das importações de certos produtos agrícolas tratados com substâncias proibidas na União Europeia, procedentes principalmente da América do Sul, em resposta à indignação do seu setor agrícola em relação ao acordo comercial UE-Mercosul. Com a iminência da assinatura deste tratado, França e UE buscam maneiras de tranquilizar seus agricultores e pecuaristas, que temem o impacto da chegada de produtos das potências agrícolas de Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai.

Os ministros da Agricultura europeus devem se reunir na tarde desta quarta-feira em Bruxelas para abordar as preocupações do setor agrícola, que mantém seus protestos na França bloqueando estradas com tratores. Para atender a essas preocupações, a França anunciou no domingo a suspensão de certos produtos agrícolas. A medida, que entrará em vigor na quinta-feira por um período de um ano após sua publicação nesta quarta-feira no Diário Oficial, deve receber também a aprovação da Comissão Europeia. Abacates, mangas, goiabas, frutas cítricas e até batatas, entre outros, não poderão mais entrar na França se contiverem cinco fungicidas e herbicidas proibidos na Europa e utilizados no tratamento de frutas, verduras e cereais: mancozeb, tiofanato-metílico, carbendazim, glufosinato e benomil. Dado o perfil dos produtos, a suspensão afeta "principalmente a América do Sul", embora "não seja um decreto dirigido contra a América do Sul, mas contra qualquer país" que processe frutas e vegetais com essas substâncias, afirmou o Ministério da Agricultura no início desta semana.

Bruxelas tem dez dias para analisar a suspensão, que pode ser aplicada enquanto isso. "Ao final desse período, a Comissão Europeia poderá optar por não se opor a ela e, portanto, mantê-la em vigor, ou estendê-la ao resto da UE (...) ou opor-se a ela", explicou o ministério. O decreto, que se aplica a produtos importados de fora da UE, também exige que as empresas do setor alimentício implementem controles para garantir que os produtos importados não contenham as substâncias proibidas em questão. - "Salvar a agricultura" -

O governo francês do presidente de centro-direita, Emmanuel Macron, está sob pressão do setor agrícola, que já realizou protestos significativos nos últimos invernos (na Europa, verão no Brasil) para chamar a atenção para sua situação precária e lançou uma nova mobilização. Há também pressão política. Se Macron votar a favor do Mercosul, "ele corre o risco de enfrentar uma censura" de seu governo, alertou o líder conservador Bruno Retailleau sobre esse acordo que é rejeitado por todos os partidos. Mas mesmo com a oposição francesa, cujo ministro para a Europa, Benjamin Haddad, reiterou que o esboço do acordo comercial permanece inaceitável apesar das "melhorias obtidas", sua assinatura poderá ocorrer em 12 de janeiro, caso seja aprovado pela maioria qualificada do Conselho Europeu.

Para tranquilizar o setor, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs na terça-feira um financiamento adicional para os agricultores de cerca de 45 bilhões de euros (283 bilhões de reais), no âmbito de sua futura Política Agrícola Comum (PAC) 2028-2034. Os agricultores europeus temem o impacto de uma entrada maciça de carne, arroz, mel e soja sul-americanos na Europa, considerados mais competitivos devido às suas normas de produção, em troca da exportação de veículos e máquinas europeias para o Mercosul. Além disso, muitos agricultores franceses estão insatisfeitos com a forma como a dermatose nodular bovina, uma doença animal, está sendo tratada. O governo exige o abate do rebanho quando um caso positivo é confirmado e se opõe a um programa nacional de vacinação.