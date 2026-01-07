Evacuados 3 mil turistas devido a incêndios florestais na Patagônia argentina

Pelo menos 3 mil turistas foram evacuados devido aos incêndios que devoram milhares de hectares de floresta em diferentes pontos da Patagônia argentina, informaram autoridades nesta quarta-feira (7), um ano após os piores incêndios florestais da região em três décadas. O governador de Chubut, uma das províncias mais afetadas, assegurou que um dos incêndios mais importantes foi provocado intencionalmente.

"Evacuamos mais de 3 mil turistas que se encontravam no local (...) Os miseráveis que atearam fogo vão acabar presos", disse o governador Ignacio Torres a jornalistas, em referência ao balneário de Puerto Patriada, ao norte do lago Epuyén, cerca de 1.700 quilômetros a sudoeste de Buenos Aires. O fogo começou na segunda-feira nas proximidades desse povoado andino de cerca de 50 habitantes permanentes e, em poucas horas, avançou com voracidade devido às condições climáticas de seca e ventos fortes. Até quarta-feira, atingia ao menos 2 mil hectares, informou o governo provincial em comunicado. O incêndio "teve início com um acelerante ou gasolina, o que determina que efetivamente alguém quis provocar esse fogo", disse o promotor Carlos Díaz Mayer.

Torres anunciou uma recompensa de 50 milhões de pesos (cerca de R$ 178 mil) para quem fornecer informações sobre o ocorrido. Além de Chubut, há incêndios florestais nas províncias patagônicas de Neuquén, Santa Cruz e Río Negro, e ao sul de Buenos Aires, segundo a Agência Federal de Emergências. Centenas de brigadistas combatem o fogo com o apoio de helicópteros e seis aviões-tanque.