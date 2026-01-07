Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA tenta apreender petroleiro russo no Atlântico

Autor AFP
As forças armadas dos Estados Unidos lançaram uma operação no Atlântico Norte nesta quarta-feira (7) para apreender um petroleiro de bandeira russa perseguido por Washington há vários dias, segundo relatos da mídia americana.

A operação, noticiada pela Fox News e CNN, ocorre poucas horas depois de a imprensa indicar que a Rússia havia enviado pelo menos um submarino para escoltar a embarcação, oficialmente listada como vazia. 

Inicialmente conhecido como Bella 1, o petroleiro é perseguido por Washington desde que burlou um bloqueio parcial na costa da Venezuela e frustrou uma tentativa de abordagem da Guarda Costeira dos EUA em 21 de dezembro.

O navio foi renomeado Marinera durante a navegação e passou a ostentar a bandeira russa. 

O petroleiro estava na zona econômica exclusiva da Islândia por volta das 04h00 de Brasília nesta quarta-feira, depois de cruzar o oceano Atlântico em águas internacionais, segundo dados de rastreamento marítimo da Bloomberg. 

Os Estados Unidos anunciaram no final de dezembro, antes da captura do presidente deposto Nicolás Maduro em Caracas, a implementação de um bloqueio naval ao redor do país contra petroleiros sancionados pelo Departamento do Tesouro. 

Eles já apreenderam dois, que Washington suspeita estarem transportando petróleo venezuelano sujeito a sanções.

