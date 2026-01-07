EUA interceptam petroleiro com bandeira russa ligado à Venezuela

Os EUA vinham perseguindo o petroleiro desde o mês passado, depois que ele tentou escapar de um bloqueio americano a navios de petróleo sancionados na Venezuela.

As Forças Armadas dos Estados Unidos interceptaram um petroleiro sancionado ligado à Venezuela no Atlântico Norte após persegui-lo durante semanas, disse uma autoridade americana. Sob condição de anonimato, a autoridade falou à Associated Press nesta quarta-feira, 7. Segundo a fonte, os EUA interceptaram o navio e o entregaram às autoridades policiais.

O navio foi sancionado pelos EUA em 2024 por supostamente contrabandear carga para uma empresa ligada ao grupo militante libanês Hezbollah. A Guarda Costeira dos EUA tentou abordá-lo no Caribe em dezembro, quando ele se dirigia para a Venezuela. O navio recusou a abordagem e seguiu pelo Atlântico.

O navio, antes conhecido como Bella 1, foi renomeado Marinera e registrado na Rússia, segundo mostram as bases de dados de transporte marítimo.

A apreensão do petroleiro ocorre quatro dias depois da incursão em Caracas que capturou o ditador da Venezuela Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores.

Após a captura do ditador deposto, funcionários do governo Trump afirmaram que continuariam a apreender navios sancionados ligados ao país latino.