Escolher entre a Europa e os Estados Unidos seria um erro estratégico, diz premiê britânico
O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que "escolher entre a Europa e os Estados Unidos seria um erro estratégico", ao comentar a política externa britânica, durante fala ao Parlamento do país, em meio ao aumento das tensões geopolíticas.
Segundo Starmer, a relação do Reino Unido com seus aliados europeus e com Washington não deve ser tratada como uma escolha excludente. Para ele, qualquer tentativa de "separar ou enfraquecer partes da aliança" colocaria em risco os interesses estratégicos britânicos.
O premiê ressaltou que tanto a cooperação com parceiros europeus quanto o vínculo histórico com os EUA são fundamentais para a segurança e a estabilidade internacional.
O primeiro-ministro também sinalizou que a atuação conjunta com aliados permanece central para enfrentar desafios globais, evitando decisões que possam fragilizar a cooperação diplomática e militar.
Para Starmer, a força do Reino Unido está justamente em manter relações sólidas e simultâneas com seus principais parceiros.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente