Escolher entre a Europa e os Estados Unidos seria um erro estratégico, diz premiê britânico

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que "escolher entre a Europa e os Estados Unidos seria um erro estratégico", ao comentar a política externa britânica, durante fala ao Parlamento do país, em meio ao aumento das tensões geopolíticas.

Segundo Starmer, a relação do Reino Unido com seus aliados europeus e com Washington não deve ser tratada como uma escolha excludente. Para ele, qualquer tentativa de "separar ou enfraquecer partes da aliança" colocaria em risco os interesses estratégicos britânicos.