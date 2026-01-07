Civis fogem de bairros curdos da cidade síria de Aleppo, declarados 'zona militar'

Civis fugiram em massa nesta quarta-feira (7) dos bairros curdos de Aleppo, no norte da Síria, declarados "zona militar" pelo Exército sírio, que estabeleceu "corredores humanitários" para a saída dos moradores. Confrontos esporádicos opõem forças governamentais e curdas, que controlam dois bairros, um dia após episódios de violência que deixaram nove mortos.

Em março, foi assinado um acordo para integrar até o fim de 2025 as Forças Democráticas Sírias (FDS, de maioria curda) ao Estado sírio, mas as negociações para sua implementação estão paralisadas. "Os bairros de Sheikh Maqsud e Ashrafieh serão considerados zona militar a partir das 12h00 GMT (9h00 no horário de Brasília)", anunciou o Exército sírio. A força informou que abrirá dois "corredores humanitários" para a fuga de civis antes desse prazo. Correspondentes da AFP viram um grande número de famílias, com crianças, fugindo com bagagens. Algumas choravam. Os confrontos que começaram na terça-feira são os mais violentos até agora entre as forças do governo sírio e as curdas, que não conseguem aplicar o acordo de março.

Os curdos controlam vastas áreas no nordeste do país, ricas em petróleo e trigo. Apoiadas pelos Estados Unidos, as FDS estiveram na linha de frente do combate ao grupo jihadista Estado Islâmico, derrotado na Síria em 2019. No entanto, desde a derrubada do presidente Bashar al-Assad em dezembro de 2024, os curdos mantêm relações tensas com o poder central.

Uma funcionária curda, Elham Ahmed, acusou as autoridades sírias de conduzir "uma guerra genocida" contra os curdos e pediu que "resolvam os problemas por meio do diálogo". Na manhã de terça-feira, as FDS afirmaram que grupos aliados às forças governamentais atacaram "o bairro de Sheikh Maqsud com um drone de reconhecimento, matando um morador e ferindo outros dois". Posteriormente, indicaram que o balanço subiu para três civis mortos, entre eles duas mulheres, vítimas de "bombardeios indiscriminados de artilharia e mísseis das facções do governo de Damasco" em Sheikh Maqsud e Ashrafiyeh.