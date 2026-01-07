City e Villa empatam e abrem caminho para Arsenal disparar na liderança do Inglês

Os 'Gunners' contam com cinco pontos de vantagem sobre City (2º, 43 pontos) e Villa (3º) antes de receber o Liverpool (4º, 34 pontos) na quinta-feira em Londres, no fechamento da 21ª rodada.

O Manchester City emendou o terceiro empate consecutivo no Campeonato Inglês ao ficar no 1 a 1 com o Brighton nesta quarta-feira (7), enquanto o Aston Villa não saiu do 0 a 0 com o Crystal Palace, dois resultados que beneficiam o líder Arsenal.

Os 'Citizens' do técnico Pep Guardiola deixaram pontos escapar contra Sunderland (0 a 0) e Chelsea (1 a 1) nos dois jogos anteriores, e seu próximo compromisso será contra o arquirrival Manchester United, no dia 17 de janeiro.

O astro norueguês Erling Haaland abriu o placar para o City pouco antes do intervalo cobrando pênalti (41'), marcando seu 20º gol no campeonato e o 150º pelo clube azul de Manchester.

Mas no segundo tempo o ponta-esquerda japonês Kaoru Mitoma decretou o empate com um chute rasteiro da entrada da área (60').

Por sua vez, o Aston Villa somou um ponto em Londres contra o Crystal Palace. Foi o primeiro empate no campeonato desde o dia 21 de setembro para a equipe de Birmingham, que vinha de uma série de 13 vitórias e duas derrotas nos últimos 15 jogos.