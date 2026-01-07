Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chevron tem interesse nos ativos no exterior da Lukoil, diz imprensa

AFP
AFP Autor
A Chevron e a Quantum Capital Group se associaram para apresentar uma oferta pelos ativos da petrolífera russa Lukoil no exterior, bloqueados por Washington em virtude das sanções impostas a Moscou pela invasão da Ucrânia, segundo a imprensa local.

A oferta das duas companhias americanas é para adquirir todo o portfólio empresarial da Lukoil no exterior, avaliado em cerca de 22 bilhões de dólares pela empresa russa, incluindo a produção de petróleo e gás, instalações de refino e mais de 2 mil postos de combustíveis distribuídos pela Europa, Ásia e Oriente Médio, informou o Financial Times.

Se tiverem sucesso, as duas empresas dividirão os ativos e manterão a propriedade e a operação de longo prazo.

Com esse último ponto, as companhias buscam convencer o governo de Donald Trump a aceitar sua oferta, segundo o jornal econômico.

A oferta é liderada pela Quantum.

O jornal não informa o valor da oferta.

O relatório acrescenta que esses ativos da Lukoil também são de interesse da empresa de investimentos americana Carlyle e do fundo soberano de Abu Dhabi, IHC.

Washington rejeitou em novembro a proposta da empresa suíça de comércio de energia Gunvor por considerá-la uma fachada do Kremlin.

Procuradas pela AFP, Quantum e Chevron não responderam imediatamente.

