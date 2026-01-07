Chevron tem interesse nos ativos no exterior da Lukoil, diz imprensa

A Chevron e a Quantum Capital Group se associaram para apresentar uma oferta pelos ativos da petrolífera russa Lukoil no exterior, bloqueados por Washington em virtude das sanções impostas a Moscou pela invasão da Ucrânia, segundo a imprensa local. A oferta das duas companhias americanas é para adquirir todo o portfólio empresarial da Lukoil no exterior, avaliado em cerca de 22 bilhões de dólares pela empresa russa, incluindo a produção de petróleo e gás, instalações de refino e mais de 2 mil postos de combustíveis distribuídos pela Europa, Ásia e Oriente Médio, informou o Financial Times.

Se tiverem sucesso, as duas empresas dividirão os ativos e manterão a propriedade e a operação de longo prazo. Com esse último ponto, as companhias buscam convencer o governo de Donald Trump a aceitar sua oferta, segundo o jornal econômico. A oferta é liderada pela Quantum. O jornal não informa o valor da oferta.