Chefe do Exército do Irã faz ameaça de ataque preventivo após comentários de Trump

Autor Agência Estado
O chefe do Exército do Irã ameaçou nesta quarta-feira (7) lançar uma ação militar preventiva devido à "retórica" direcionada à República Islâmica, provavelmente referindo-se ao aviso do presidente EUA, Donald Trump: se Teerã "matar violentamente manifestantes pacíficos", a América "virá em seu socorro".

Os comentários do major-general Amir Hatami vieram num momento em que o Irã tenta responder ao que vê como uma ameaça dupla representada por Israel e pelos EUA, bem como aos protestos desencadeados por seus problemas econômicos, que se transformaram em um desafio direto à sua teocracia.

O governo iraniano começou nesta quarta a pagar o equivalente a US$ 7 por mês para subsidiar o aumento dos custos de itens essenciais, como arroz, carne e massas.

Comerciantes alertam que os preços de produtos básicos, como o óleo de cozinha, provavelmente triplicarão, pressionados pelo colapso do rial e pelo fim de uma taxa de câmbio preferencial para importadores e fabricantes - fator que tende a alimentar ainda mais a insatisfação popular.

"Mais de uma semana de protestos no Irã reflete não apenas o agravamento das condições econômicas, mas também a raiva de longa data contra a repressão governamental e as políticas do regime que levaram ao isolamento global do Irã", afirmou o think tank Soufan Center, com sede em Nova York.

Hatami falou a estudantes da academia militar. Ele assumiu o cargo de comandante-em-chefe do Exército do Irã, conhecido em farsi como "Artesh", após Israel matar uma série de altos comandantes militares do país na guerra de 12 dias, em junho. É o primeiro oficial militar regular em décadas a ocupar um posto que era há muito tempo controlado pela Guarda Revolucionária paramilitar do Irã.

"A República Islâmica considera a intensificação de tal retórica contra a nação iraniana como uma ameaça e não deixará sua continuação sem resposta", disse Hatami, segundo a agência estatal IRNA. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

