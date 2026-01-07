Casa Branca: governo Trump não descarta uso militar sobre Groenlândia, mas prefere diplomacia

O governo do presidente Donald Trump "não descarta" o uso de força militar em relação à Groenlândia e que "todas as opções estão sobre a mesa", endossou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, durante coletiva com jornalistas realizada nesta quarta-feira, 7. Segundo ela, "a primeira opção é sempre a diplomacia, mas todas as opções estão sobre a mesa, inclusive militares".

Leavitt declarou que a aquisição da Groenlândia está sendo discutida por Trump e sua equipe e que o governo tem discutido como seria uma possível compra do território dinamarquês. De acordo com a porta-voz, a Groenlândia sob posse dos EUA "poderia parar agressões russas e chinesas no Ártico", sem entrar em detalhes, e "daria aos EUA mais controle sobre a região".