Casa Branca diz manter contato com autoridades da Venezuela com 'decisões ditadas pelos EUA'

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o governo do presidente Donald Trump mantém "contato bem próximo" com autoridades interinas da Venezuela. Segundo ela, durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 7, a administração americana está em "correspondência direta" com essas autoridades e deixou claro que "suas decisões continuarão a ser ditadas pelos EUA", sem entrar em detalhes.

Leavitt disse que o envio de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos foi um acordo bilateral e que Washington está "trabalhando com o país sul-americano e com a indústria petrolífera em um acordo". De acordo com a porta-voz, o petróleo que será enviado é óleo anteriormente sancionado e que o país já começou a comercializar petróleo venezuelano, que chegará "muito em breve aos EUA".