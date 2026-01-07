Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil classifica captura de Maduro pelos EUA como sequestro em reunião da OEA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Brasil classificou a captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro como um sequestro durante a reunião extraordinária da Organização dos Estados Americanos (OEA), realizada nesta terça-feira, 6, para analisar os eventos recentes no território venezuelano.

"Os bombardeios no território da Venezuela e o sequestro do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e ameaçam a comunidade internacional com um precedente extremamente perigoso", disse o embaixador Benoni Belli, representante permanente do País junto à organização.

"Não podemos aceitar o argumento de que os fins justificam os meios", afirmou Belli. Ele também defendeu a soberania nacional, com base no direito internacional e nas instituições multilaterais. Segundo o embaixador, a perda desses princípios representaria não apenas a perda da independência, mas também da dignidade nacional.

"O Brasil não crê que a solução da situação na Venezuela passe pela criação de protetorados no país", declarou. "O Brasil defendeu e seguirá defendendo com toda a convicção esse patrimônio sul-americano de paz. Defendeu e defenderá com toda a determinação, ao mesmo tempo, a não-intervenção no seu entorno sul-americano."

Fundada em 1948, a OEA é o principal fórum governamental político, jurídico e social do hemisfério. A organização reúne atualmente 35 Estados-membros, além de 70 países e da União Europeia como observadores permanentes.

O discurso de Belli reafirmou a posição do Brasil de condenar a operação militar dos Estados Unidos que resultou na captura de Maduro e de sua mulher, Cilia Flores. Na segunda-feira, 5, o embaixador brasileiro na Organização das Nações Unidas (ONU), Sérgio França Danese, já havia afirmado, durante uma reunião do Conselho de Segurança, que a intervenção armada americana na Venezuela representa uma flagrante violação da Carta das Nações Unidas e do direito internacional. Em seu discurso na OEA, Belli também sustentou que houve violação do documento.

Horas antes da reunião da OEA, a porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, Ravina Shamdasani, reiterou a posição de que os EUA violaram de forma clara o direito internacional na operação em território venezuelano. "É claro que a operação violou um princípio fundamental do direito internacional, segundo o qual os Estados não devem ameaçar ou usar a força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado", afirmou.

