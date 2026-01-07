Bombardeio dos EUA destruiu centro de pesquisas da Venezuela

Ligado à Universidade Nacional das Ciências do país, o prédio de Matemática do IVIC foi totalmente destruído, e os centros de Física, Química, Ecologia e Tecnologia Nuclear foram parcialmente danificados, segundo o instituto nesta quarta-feira (7). Não houve feridos nesse ataque.

“O conhecimento, a ciência e a tecnologia não podem ser usados ​​como armas de guerra para destruir nações. Atacar civis, promover guerras e visar instalações civis e militares e centros de pesquisa científica, perturbando a paz de um povo, nada mais são do que atos de terrorismo e crimes contra a humanidade”, afirmou o vice-ministro de Aplicação do Conhecimento Científico e diretor do IVIC, Alberto Quintero.

Um vídeo com imagens dos prédios destruídos foi divulgado. A investigação do instituto apontou que as instalações foram atingidas por uma bomba AGM 154 C-1, projétil guiado de alta precisão com mais de 4 metros de largura.

“O registro dos fragmentos [do projétil] encontrados pela investigação iniciada neste instituto demonstra que o míssil que atingiu nosso centro de pesquisa é do tipo AGM 154 C-1”, diz o comunicado.