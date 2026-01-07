Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bombardeio dos EUA destruiu centro de pesquisas da Venezuela

Autor Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Os bombardeios dos Estados Unidos (EUA) contra a Venezuela destruíram o prédio do Centro de Matemática do Instituto Venezuelano de Investigações Científicas (IVIC), no estado de Miranda, vizinho à capital Caracas.

Ligado à Universidade Nacional das Ciências do país, o prédio de Matemática do IVIC foi totalmente destruído, e os centros de Física, Química, Ecologia e Tecnologia Nuclear foram parcialmente danificados, segundo o instituto nesta quarta-feira (7). Não houve feridos nesse ataque.

“O conhecimento, a ciência e a tecnologia não podem ser usados ​​como armas de guerra para destruir nações. Atacar civis, promover guerras e visar instalações civis e militares e centros de pesquisa científica, perturbando a paz de um povo, nada mais são do que atos de terrorismo e crimes contra a humanidade”, afirmou o vice-ministro de Aplicação do Conhecimento Científico e diretor do IVIC, Alberto Quintero.

Um vídeo com imagens dos prédios destruídos foi divulgado. A investigação do instituto apontou que as instalações foram atingidas por uma bomba AGM 154 C-1, projétil guiado de alta precisão com mais de 4 metros de largura.

“O registro dos fragmentos [do projétil] encontrados pela investigação iniciada neste instituto demonstra que o míssil que atingiu nosso centro de pesquisa é do tipo AGM 154 C-1”, diz o comunicado.

O Instituto de Investigações Científicas informou que vai reconstruir as instalações. “Essas áreas abrigavam servidores e equipamentos essenciais para nossas redes de computadores, que foram completamente devastadas. Não há qualquer justificativa para atacar um santuário da ciência, um lugar que forneceu respostas históricas para o país e para o mundo”, completa a nota do instituto.

Agressão militar

Os Estados Unidos bombardearam quatro cidades da Venezuela no último sábado (3), sequestrando o presidente Nicolás Maduro, a quem acusam de narcotráfico.

Até o momento, foram confirmadas 58 mortes durante a invasão dos EUA à Venezuela. A ação foi criticada pela ONU e diversos países, que apontam para violação do direito internacional e precedente perigoso para América Latina e o mundo.

Maduro nega as acusações de narcotráfico e afirma que a ação visa assumir o controle das riquezas naturais do país, em especial, o petróleo. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo comprovadas do planeta.

Com a saída de Maduro, Trump tem ameaçado a presidente interina Delcy Rodríguez para que dê acesso total aos EUA no país e promete “governar” a Venezuela até uma transição política. Delcy afirma que a Venezuela seguirá independente.

