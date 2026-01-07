Audiência do filho do cineasta Rob Reiner pelo homicídio dos pais é adiada

Nick Reiner enfrenta duas acusações de homicídio em primeiro grau pelo duplo assassinato, um caso que abalou a indústria de Hollywood poucos dias antes do Natal.

A audiência judicial do filho do cineasta americano Rob Reiner pelo assassinato a facadas de seus pais foi adiada, nesta quarta-feira (7), porque o advogado de defesa decidiu abandonar o caso.

As autoridades detiveram Nick, de 32 anos, em 14 de dezembro, horas depois de serem encontrados os corpos esfaqueados de seu pai, diretor de grandes sucessos como "Harry e Sally - Feitos um para o outro" e "Questão de Honra", e de sua mãe, a fotógrafa Michele Singer Reiner, na casa do casal no luxuoso bairro de Brentwood, em Los Angeles.

O suspeito, com amplo histórico de dependência química, deveria comparecer perante o juiz para que ele lhe comunicasse formalmente suas acusações e seus direitos.

A audiência foi adiada porque o advogado Alan Jackson deixou de representar o acusado. O juiz nomeou, em seu lugar, um defensor público e estabeleceu 23 de fevereiro como a nova data para a sessão.

Não se sabe por que Jackson, um advogado experiente em processos midiáticos de Hollywood, como os de Harvey Weinstein e Kevin Spacey, renunciou ao caso.