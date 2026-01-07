Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após ameaçar Groenlândia, Trump menospreza peso de europeus na Otan

Autor Lucas Pordeus León - repórter da Agência Brasil
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, menosprezou as reações de países europeus membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) contras as ameaças de Washington para anexar a Groenlândia, território semiautônomo da Dinamarca.

“Rússia e China não têm nenhum medo da Otan sem os EUA, e duvido que a Otan estaria lá para nós se realmente precisássemos dela”, disse Trump, destacando que ele levou os países do bloco a aumentar de 2% para 5% do PIB o total investido em defesa.

“A maioria não pagava suas contas, até eu aparecer. Os EUA, ingenuamente, estavam pagando por eles! Eu, respeitosamente, os levei a 5% do PIB, e eles pagam imediatamente. Todos disseram que isso não seria possível, mas foi, porque, acima de tudo, eles são todos meus amigos. Sem a minha intervenção, a Rússia teria toda a Ucrânia agora”, afirmou.

O presidente estadunidense vem enfrentando críticas de aliados da Otan devido a suas recorrentes ameaças de anexação da Groenlândia. Após bombardear a Venezuela, Trump voltou a dizer que a Groenlândia é necessária para segurança dos EUA, sugerindo que pode anexá-la. 

Trump cita os navios chineses e russos que trafegam no Mar do Ártico como justificativa para os EUA assumirem a Groenlândia. A anexação é ilegal, segundo o direito internacional.

Especialistas consultados pela Agência Brasil avaliam que a medida teria o objetivo de tentar conter o comércio da China pelo Ártico que, com o derretimento das calotas polares provocado pelo aquecimento global, deve ver o valor do frete cair nos próximos anos.

A primeira-ministra da Dinamarca, Matte Frederiksen, disse que, se um país da Otan atacar um parceiro da própria Otan, seria “o fim de tudo”, referindo-se à organização militar que reúne, além de países europeus, os EUA e o Canadá. 

Em comunicado conjunto, oito dos 32 países da Otan defenderam a soberania da Dinamarca sobre a Groenlândia nesta terça-feira (6). São eles França, Alemanha, Reino Unido, Portugal, Espanha, Itália, Polônia e Dinamarca.

“Cabe à Dinamarca e à Groenlândia, e somente a elas, decidir sobre assuntos que dizem respeito à Dinamarca e à Groenlândia”, disse o comunicado, acrescentando que “Os EUA são um parceiro essencial neste esforço” de manter a segurança no Ártico. 

Resposta tímida

A resposta dos aliados europeus à ameaça de Trump foi “tímida”, na avaliação do major-general português Agostinho Costa, especialista em assuntos de segurança e geopolítica e ex-vice-presidente da Associação EuroDefese-Portugal.

O militar avalia que a publicação de Trump menosprezando as reações dos membros da Otan se trata de um “bullying puro e duro” contra os aliados.

“A Europa está em estado de choque. Os países da Europa vivem uma orfandade em relação aos EUA. Toda política norte-americana de Trump vai contra as expectativas do componente europeu da Otan”, afirma.

Para ele, existe a ideia de que a organização seria uma aliança de defesa para proteger a Europa de uma suposta ameaça. Porém, o especialista entende que a função real da Otan é outra.

“A organização, pela realidade dos fatos, representa os interesses estratégicos e geopolíticos norte-americanos e serve como justificativa para a presença norte-americana na Europa, em especial, para o conjunto de bases que eles têm aqui e para as 250 armas nucleares que estão posicionadas aqui”, acrescentou Agostinho Costa.

O general português considera que a submissão da Europa aos EUA é “patológica” e diz que o aumento dos gastos com defesa, após pressão de Trump, serviu para transferir recursos para indústria de armas estadunidense.  

“[O aumento dos gastos com Defesa] é, fundamentalmente, um negócio que impôs à Europa uma transferência dos seus orçamentos de defesa para a indústria militar norte-americana, porque a indústria militar europeia não está minimamente desenvolvida ao ponto de poder fornecer esses armamentos”, concluiu.

