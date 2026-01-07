Alemanha tem bebida alcoólica mais barata que a média europeia

País pratica preços inferiores aos dos demais membros da União Europeia analisados, superados apenas pela Itália. Finlândia lidera o ranking dos valores mais altos.As bebidas alcoólicas são mais baratas na Alemanha do que em muitos de seus vizinhos europeus, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (05/01) pelo Departamento Federal de Estatísticas (Destatis) em virtude do "janeiro seco". Segundo pesquisa realizada em 10 países da União Europeia (UE), os preços de bebidas como vinhos, cervejas e destilados na Alemanha estavam 14% abaixo da média do bloco em outubro de 2025. Entre os países pesquisados, apenas a Itália pratica valores menores, com preços 19% inferiores à média da UE. Já a Finlândia registra os preços mais altos da amostra, com bebidas alcoólicas custando 110% a mais do que a média, ou seja, mais do que o dobro. Ela é seguida pela Dinamarca (preço 23% acima da média) e Bélgica (13% acima da média). Polônia, França e Holanda também contribuem para puxar os valores para cima. Além de Alemanha e Itália, também ficaram abaixo da média do bloco a República Tcheca (6,6% mais barata) e a Áustria (11,4% mais barata). Consumo reduz, mas permanece alto Na Alemanha, onde 1,6 milhão de pessoas são viciadas em álcool, o consumo de bebidas como cerveja e vinho é cultural. Especialistas em saúde defendem o aumento de impostos e endurecimento de regras para reduzir o consumo, principalmente entre os mais jovens. No país, cerca de 11,2 litros de álcool puro (soma de todo o etanol contido nas bebidas) foram consumidos por pessoas com 15 anos ou mais em 2022, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Apesar de um valor alto, no entanto, isso representa uma queda em relação aos 12,1 litros por pessoa consumidos 10 anos antes, colocando a Alemanha na 9ª posição na lista dos maiores consumidores de álcool da UE em 2022, junto com a França e Portugal. A Romênia lidera este ranking, com um consumo anual per capita de 17,1 litros de álcool puro. A Letônia aparece em seguida, com 14,7 litros, e a República Tcheca em terceiro, com 13,7 litros. Nos países de preços altos, Finlândia e Dinamarca, o consumo per capita foi de 9,5 e 10 litros de álcool, respectivamente. Pesquisadores especializados em dependência observam um declínio de longo prazo no consumo per capita na Alemanha, embora ainda esteja em um nível elevado. "Os homens, em particular, bebem menos do que antes – as mulheres, não necessariamente”, afirmou a especialista Carolin Kilian, do Centro de Pesquisa Interdisciplinar sobre Dependência (ZIS) do Centro Médico Universitário de Hamburgo-Eppendorf. O consumo de álcool também está diminuindo entre os jovens de 12 a 25 anos. Bebidas sem álcool mais caras Mas, embora a Alemanha seja um dos lugares mais baratos da UE para comprar bebidas alcoólicas, o mesmo não se aplica às bebidas sem álcool, que custam 2% acima da média do bloco. Este valor ainda é baixo em comparação à Letônia, que tem um imposto elevado sobre o açúcar e onde as bebidas não alcoólicas custam 46% acima da média. Dinamarca e Holanda também registram preços, respectivamente, 30% e 23% maiores. A Itália continua sendo o país mais barato também para bebidas sem álcool, com valores 18% inferiores ao restante do bloco. gq/le (DW, OTS)