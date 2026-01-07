Alemanha critica fala de Medvedev sobre "sequestro de Merz"

Rússia poderia fazer com o chanceler federal alemão o mesmo que os EUA fizeram com Nicolás Maduro, sugere o ex-presidente russo Dmitri Medvedev.O governo alemão condenou nesta segunda-feira (05/01) as declarações do ex-presidente russo Dmitri Medvedev, que afirmou que a Rússia também poderia sequestrar chefes de Estado e de governo, a exemplo do que os EUA fizeram com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e citou como exemplo uma hipotética captura do chanceler federal alemão, Friedrich Merz, a quem chamou de neonazista. O governo da Alemanha afirmou em Berlim, por meio de um porta-voz, que "condena veementemente quaisquer declarações e ameaças dessa natureza" e acrescentou que Merz está "bem protegido e seguro" e que os agentes do Departamento Federal de Polícia Criminal (BKA) responsáveis ​​por sua proteção estão "entre os melhores do mundo". Questionado por jornalistas sobre a necessidade de reforçar as medidas de segurança em torno de Merz, o porta-voz afirmou que as medidas existentes têm se mostrado eficazes e lhe proporcionam proteção adequada contra as ameaças atuais. O ministro do Exterior da Alemanha, Johann Wadephul, que está na capital lituana, Vilnius, comentou ironicamente que Medvedev sempre faz "contribuições interessantes" e que, neste caso, suas palavras são um bom acréscimo à "série popular" conhecida como "A desinformação russa continua sendo tão insana?". Em entrevista à agência de notícias estatal Tass, o ex-presidente russo, que atualmente ocupa o cargo de vice-presidente do Conselho de Segurança Nacional, afirmou que "o sequestro do neonazista Merz seria uma excelente reviravolta nessa série carnavalesca". as (Efe, OTS)