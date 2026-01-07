Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alemanha critica fala de Medvedev sobre "sequestro de Merz"

Rússia poderia fazer com o chanceler federal alemão o mesmo que os EUA fizeram com Nicolás Maduro, sugere o ex-presidente russo Dmitri Medvedev.O governo alemão condenou nesta segunda-feira (05/01) as declarações do ex-presidente russo Dmitri Medvedev, que afirmou que a Rússia também poderia sequestrar chefes de Estado e de governo, a exemplo do que os EUA fizeram com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e citou como exemplo uma hipotética captura do chanceler federal alemão, Friedrich Merz, a quem chamou de neonazista. O governo da Alemanha afirmou em Berlim, por meio de um porta-voz, que "condena veementemente quaisquer declarações e ameaças dessa natureza" e acrescentou que Merz está "bem protegido e seguro" e que os agentes do Departamento Federal de Polícia Criminal (BKA) responsáveis ​​por sua proteção estão "entre os melhores do mundo". Questionado por jornalistas sobre a necessidade de reforçar as medidas de segurança em torno de Merz, o porta-voz afirmou que as medidas existentes têm se mostrado eficazes e lhe proporcionam proteção adequada contra as ameaças atuais. O ministro do Exterior da Alemanha, Johann Wadephul, que está na capital lituana, Vilnius, comentou ironicamente que Medvedev sempre faz "contribuições interessantes" e que, neste caso, suas palavras são um bom acréscimo à "série popular" conhecida como "A desinformação russa continua sendo tão insana?". Em entrevista à agência de notícias estatal Tass, o ex-presidente russo, que atualmente ocupa o cargo de vice-presidente do Conselho de Segurança Nacional, afirmou que "o sequestro do neonazista Merz seria uma excelente reviravolta nessa série carnavalesca". as (Efe, OTS)

