Alemanha acredita que Itália 'agora aprovará' acordo UE-Mercosul

Autor AFP
O governo alemão afirmou, nesta quarta-feira (7), estar confiante de que a Itália aprovará o acordo comercial UE-Mercosul, que Bruxelas espera assinar na próxima semana. 

A Itália havia expressado anteriormente preocupações sobre o impacto do acordo no setor agrícola europeu, que se opôs ao pacto comercial. 

"Estamos muito confiantes de que a Itália aprovará este acordo com o Mercosul", disse o porta-voz do governo alemão, Stefan Kornelius. 

O braço Executivo da UE planejava assinar o acordo na cúpula do Mercosul em 20 de dezembro, mas a oposição da Itália, da França e de outros Estados-membros atrasou a assinatura. 

