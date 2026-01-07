Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Agente migratório dos EUA mata mulher que tentou atropelar colegas

Autor AFP
Um agente migratório do estado de Minnesota matou a tiros uma mulher que supostamente teria tentado atropelar alguns de seus colegas com seu carro, informaram, nesta quarta-feira (7), as autoridades americanas, que qualificaram o fato de "ato de terrorismo".

Enquanto agentes da Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) realizavam "operações seletivas" na cidade de Mineápolis (norte), "alguns agitadores começaram a bloquear os agentes e uma destas agitadoras violentas transformou seu veículo em uma arma, tentando atropelar nossas forças de ordem com a intenção de matá-las, um ato de terrorismo", escreveu o Departamento de Segurança Interna em um comunicado.

"Um agente do ICE, temendo por sua vida, a de seus companheiros e a segurança da população, atirou em legítima defesa. A suposta autora foi atingida e faleceu. Espera-se que os agentes que ficaram feridos se recuperem por completo", acrescentou.

Em um vídeo que circula na rede social BlueSky, não verificado pela AFP, veem-se agentes do ICE dirigindo-se para um veículo em movimento.

Em seguida, o carro se afasta dos agentes quando tiros são ouvidos. Depois, o veículo bate em outro, que estava estacionado.

O prefeito de Mineápolis, o democrata Jacob Frey, qualificou de "bobagens" as informações da polícia migratória.

"Temíamos este momento desde que o ICE chegou à cidade", prosseguiu, antes de acrescentar que tinha "uma mensagem para o ICE: Vão embora de Mineápolis!".

O governador de Minnesota, o democrata Tim Walz, escreveu no X que suas equipes "estão compilando informação" e "pedem a todos que mantenham a calma".

As operações ordenadas pelo governo do presidente Donald Trump motivaram protestos em algumas cidades contra as ações dos agentes migratórios para deter e expulsar imigrantes.

