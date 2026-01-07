Agente migratório dos EUA mata mulher que tentou atropelar colegas

Um agente migratório do estado de Minnesota matou a tiros uma mulher que supostamente teria tentado atropelar alguns de seus colegas com seu carro, informaram, nesta quarta-feira (7), as autoridades americanas, que qualificaram o fato de "ato de terrorismo". Enquanto agentes da Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) realizavam "operações seletivas" na cidade de Mineápolis (norte), "alguns agitadores começaram a bloquear os agentes e uma destas agitadoras violentas transformou seu veículo em uma arma, tentando atropelar nossas forças de ordem com a intenção de matá-las, um ato de terrorismo", escreveu o Departamento de Segurança Interna em um comunicado.

"Um agente do ICE, temendo por sua vida, a de seus companheiros e a segurança da população, atirou em legítima defesa. A suposta autora foi atingida e faleceu. Espera-se que os agentes que ficaram feridos se recuperem por completo", acrescentou. Em um vídeo que circula na rede social BlueSky, não verificado pela AFP, veem-se agentes do ICE dirigindo-se para um veículo em movimento. Em seguida, o carro se afasta dos agentes quando tiros são ouvidos. Depois, o veículo bate em outro, que estava estacionado. O prefeito de Mineápolis, o democrata Jacob Frey, qualificou de "bobagens" as informações da polícia migratória.