Acusado de violência sexual, Ben Yedder assina com clube do Marrocos

O atacante francês Wissam Ben Yedder, envolvido em vários processos relacionados à violência sexual, assinou um contrato de seis meses com opção de renovação por uma temporada com o Wydad Casablanca, do Marrocos, anunciou o clube nesta quarta-feira (7). Nos últimos anos, Ben Yedder tem sido notícia por comparecer aos tribunais, o que o fez perder espaço no futebol de elite europeu.

O jogador de 35 anos, que defendeu a seleção francesa em 19 jogos (três gols marcados), foi uma estrela do futsal antes de brilhar no Toulouse entre 2010 e 2016. Após três temporadas no Sevilla, jogou no Monaco de 2019 a 2024, antes de assinar com o Sepahan SC, do Irã, em abril de 2025, e depois com o Sakaryaspor, da segunda divisão turca, em setembro do mesmo ano. Em novembro de 2025, Ben Yedder compareceu ao tribunal criminal dos Alpes Marítimos, no sudeste da França, para responder a uma acusação de "estupro, tentativa de estupro e agressão sexual". Ele e seu irmão, Sabri, já haviam sido acusados em 2023, após denúncias — que ambos negam — feitas por duas jovens, de 18 e 19 anos na época dos supostos incidentes.