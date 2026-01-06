Venezuela já negocia com os Estados Unidos para exportar petróleo, diz agência

Trump em coletiva após operação militar na Venezuela / Crédito: JIM WATSON / AFP

Autoridades da Venezuela e dos Estados Unidos negociam para que o país sul-americano exporte petróleo cru para ser refinado em território americano, afirmou a agência Reuters nesta terça-feira, 6. A Venezuela tem milhões de barris de petróleo carregados em navios petroleiros e tanques de armazenamento ainda sem serem enviados a algum comprador devido ao bloqueio das exportações do combustível imposto pelo governo americano desde dezembro.

A China tem sido o principal comprador do petróleo venezuelano desde que os Estados Unidos impuseram sanções às empresas envolvidas no comércio de petróleo com a Venezuela em 2020. O embargo à exportação de petróleo foi uma das ações do governo de Donald Trump para pressionar o regime comandado por Nicolás Maduro. No último sábado, 3, militares americanos capturaram Maduro em território venezuelano e o levaram para Nova York sob acusações relacionadas ao tráfico de drogas. A petrolífera estatal venezuelana PDVSA já teve que cortar a produção devido ao embargo, devido à falta de espaço para armazenar o petróleo. Se a PDVSA não encontrar uma maneira de exportar petróleo em breve, terá que cortar ainda mais a produção, segundo uma das fontes consultadas pela Reuters.