Venezuela já negocia com os Estados Unidos para exportar petróleo, diz agência

Autoridades da Venezuela e dos Estados Unidos negociam para que o país sul-americano exporte petróleo cru para ser refinado em território americano, afirmou a agência Reuters nesta terça-feira, 6.

A Venezuela tem milhões de barris de petróleo carregados em navios petroleiros e tanques de armazenamento ainda sem serem enviados a algum comprador devido ao bloqueio das exportações do combustível imposto pelo governo americano desde dezembro.

A China tem sido o principal comprador do petróleo venezuelano desde que os Estados Unidos impuseram sanções às empresas envolvidas no comércio de petróleo com a Venezuela em 2020.

O embargo à exportação de petróleo foi uma das ações do governo de Donald Trump para pressionar o regime comandado por Nicolás Maduro. No último sábado, 3, militares americanos capturaram Maduro em território venezuelano e o levaram para Nova York sob acusações relacionadas ao tráfico de drogas.

A petrolífera estatal venezuelana PDVSA já teve que cortar a produção devido ao embargo, devido à falta de espaço para armazenar o petróleo. Se a PDVSA não encontrar uma maneira de exportar petróleo em breve, terá que cortar ainda mais a produção, segundo uma das fontes consultadas pela Reuters.

Trump citou diversas vezes o controle do petróleo venezuelano como a principal razão para a derrubada de Nicolás Maduro. Segundo Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) e especialista no setor de óleo e gás, o plano do presidente norte-americano é ter poder no mercado do petróleo internacional, com a possibilidade de ingerência nas grandes reservas do mundo e maior controle sobre os preços e a oferta.

