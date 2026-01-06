UE oferece auxílios adicionais a agricultores em face de acordo com Mercosul

A União Europeia (UE) ofereceu, nesta terça-feira (6), um incentivo aos agricultores insatisfeitos com o acordo comercial que planeja assinar com o Mercosul e com os planos de reformar os subsídios agrícolas ao setor. A Comissão Europeia, braço Executivo do bloco, prevê modificar sua proposta orçamentária para 2028-2034 com o objetivo de permitir que os agricultores tenham acesso antecipado a cerca de 45 bilhões de euros (R$ 286 bilhões, na cotação atual), segundo uma carta assinada por sua presidente, Ursula von der Leyen.

Juntamente com o Mercosul, a reforma da Política Agrícola Comum (PAC) 2028-2034 é um dos motivos de descontentamento dos agricultores. A UE mencionou na segunda-feira que esperava assinar "em breve" o acordo de livre comércio com o bloco sul-americano, formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Uma reunião estava prevista em dezembro para assinar o pacto, mas as relutâncias da França e da Itália o impediram no último momento. Agricultores destes dois países, entre outros, temem o impacto da entrada maciça na Europa de carne, arroz, mel e soja sul-americanos, vistos como mais competitivos por suas normas de produção, em troca da exportação de veículos e maquinaria europeia ao Mercosul.