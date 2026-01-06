Ucrânia: Merz cita EUA dispostos a dar garantia de segurança e Macron vê unidade sem precedente

Os elogios sobre as garantias de segurança com o apoio americano e um plano detalhado para fortalecer Kiev a longo prazo - incluindo o envio de tropas britânicas e francesas após um cessar-fogo - foram os pontos ventilados por participantes após o encontro.

O primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou que os Estados Unidos concordaram em fornecer uma garantia de segurança para a Ucrânia em comentários feitos após reunião de líderes da chamada "Coalizão dos Dispostos" no Palácio do Eliseu, em Paris, para discutir a guerra, nesta terça-feira.

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que a reunião de Paris resultou em uma unidade sem precedentes entre a Coalizão dos Dispostos, a Ucrânia e os Estados Unidos na dimensão central das garantias de segurança para uma paz justa e durável na Ucrânia.

A Espanha, como país que defende uma ordem internacional baseada em regras, deve formar parte desse esforço, disse o primeiro-ministro do país, Pedro Sanchez, em entrevista coletiva transmitida em sua conta no X.

"Estamos prontos para consolidar a paz na Ucrânia com a presença militar", disse o premiê, citando que consultará a Câmara sobre como se dará a participação espanhola no esforço para colocar fim à invasão da Ucrânia.

"Hoje, em Paris, a Europa, os EUA, o Canadá e outros países falaram a uma só voz sobre as garantias de segurança e o futuro da Ucrânia", disse o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk. "Mas continuo cético quanto às intenções da Rússia. O que precisamos é de uma forte pressão sobre eles, com todas as medidas econômicas e políticas que temos à nossa disposição."