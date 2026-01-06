Trump diz que ofensiva na Venezuela matou cubanos e cobra produção mais rápida de armas nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que a operação militar realizada na Venezuela envolveu "muitos soldados no terreno" e resultou na morte de militares estrangeiros. Segundo ele, "muitos soldados cubanos foram mortos" durante a ação, ao comentar os desdobramentos da ofensiva americana no país sul-americano realizada no último sábado.

Trump também usou as declarações, feitas em evento para integrantes do Partido Republicano, para reforçar sua defesa de um fortalecimento acelerado da indústria bélica dos EUA. De acordo com o presidente, o país "tem as melhores armas do mundo", mas enfrenta lentidão excessiva na produção de equipamentos militares. "Leva um tempo para fabricar armas", disse, ao criticar os prazos atuais da indústria de defesa.