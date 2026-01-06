Trump desdenha dos passos de dança de Maduro, mas confessa que Melania 'odeia' seu estilo

O presidente americano Donald Trump desdenhou nesta terça-feira (6) dos passos de dança do líder venezuelano Nicolás Maduro, a quem acusou de querer imitá-lo, embora tenha reconhecido, por outro lado, que sua esposa Melania "odeia" seu próprio estilo. Trump explicou e comemorou a captura do líder venezuelano em uma conferência de parlamentares republicanos.

Durante as explicações, fez referência ao estilo de Maduro: "Ele sobe lá e tenta imitar um pouco a minha dança", disse. Trump discursou no Centro de Artes Kennedy, em Washington, que recentemente foi rebatizado como Centro Trump-Kennedy. "Mas ele é um sujeito violento e matou milhões de pessoas. Torturou. Há uma câmara de tortura no meio de Caracas que eles estão fechando", afirmou, sem dar mais detalhes. Trump também não se aprofundou em seus planos vagos de "governar" a Venezuela à distância.

Maduro aparecia com frequência no palco dançando ao som de um remix techno de seu lema "No War, Yes Peace", enquanto forças americanas se concentravam no Caribe em setembro de 2025, uma atitude zombeteira que, segundo o jornal The New York Times, desagradou à Casa Branca e influenciou a decisão de lançar a operação militar contra a Venezuela. Trump, de 79 anos, por sua vez, dança a música disco "Y.M.C.A." em seus comícios, uma coreografia reutilizada inúmeras vezes por apoiadores e críticos nas redes sociais. Enquanto falava sobre a proibição, imposta por seu governo, de que pessoas trans compitam em esportes femininos de mulheres e meninas, Trump fez uma imitação exagerada do que disse ser uma halterofilista trans.