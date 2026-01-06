Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump afirma que regime de Cuba está "a ponto de cair"

Presidente dos EUA diz que economia cubana não tem como se sustentar sem o petróleo da Venezuela. "Não acho que precisamos de qualquer ação."O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (04/01) que o governo de Cuba está "a ponto de cair" e lembrou que a economia do país – devastada por anos de embargo americano e má gestão interna – está em ruínas. Ele acrescentou que essa situação irá agora piorar porque Cuba não terá mais acesso ao petróleo venezuelano. "Cuba parece estar a ponto de cair, está definitivamente afundando. Não sei como eles vão conseguir se manter à tona, eles não têm renda. Toda a sua renda vinha da Venezuela, do petróleo venezuelano", declarou o presidente dos EUA. "Muitos cubano-americanos ficarão muito felizes conosco", acrescentou. "Vamos acabar falando sobre Cuba, porque está em declínio e queremos ajudar o povo", afirmou. Numa entrevista a jornalistas a bordo do avião Air Force One, Trump argumentou que, dada a grave situação econômica da ilha, uma operação semelhante à que capturou o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em Caracas no sábado não seria necessária. "Não acho que precisamos de qualquer ação", afirmou Trump, que no dia anterior havia dito que considerava o governo cubano muito semelhante ao venezuelano. Rubio evita resposta clara Por sua vez, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, evitou dar uma resposta clara sobre a ilha numa entrevista à televisão neste domingo, limitando-se a dizer que "o governo cubano é um grande problema". Rubio, ex-senador pela Flórida e filho de imigrantes cubanos, há muito afirma que Cuba é uma ditadura que oprime seu povo. "Não vou falar agora sobre quais serão nossos próximos passos ou políticas a respeito disso. Mas acho que não é segredo que não somos exatamente admiradores do regime cubano", disse ele à emissora NBC News. "Este é o Hemisfério Ocidental. É aqui que vivemos e não vamos permitir que o Hemisfério Ocidental seja uma base de operações para os adversários, concorrentes e rivais dos Estados Unidos", acrescentou, ecoando a nova estratégia de segurança nacional dos EUA. As autoridades cubanas convocaram uma manifestação em apoio ao governo venezuelano e criticaram a operação militar dos EUA. Em comunicado, elas pediram a "todas as nações da região que permaneçam vigilantes, porque a ameaça paira sobre todos nós". as/le (Efe, AP, AFP)

