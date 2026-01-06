Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Síria e Israel criarão célula conjunta sob controle dos EUA para reduzir tensões

Síria e Israel criarão célula conjunta sob controle dos EUA para reduzir tensões

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O novo governo da Síria e Israel criarão um grupo conjunto sob supervisão dos Estados Unidos para compartilhar inteligência e buscar a desescalada militar no terreno, informou um comunicado conjunto dos três países.

Síria e Israel estão comprometidos em "alcançar acordos de segurança e estabilidade duradouros para ambos os países", afirmou o comunicado emitido pelo Departamento de Estado após diálogos em Paris.

sct-jz/mar/yr/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar