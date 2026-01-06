Sindicato denuncia detenção de 16 jornalistas durante posse do Parlamento na Venezuela

O sindicato venezuelano de imprensa informou, nesta terça-feira (6), a detenção e a posterior libertação de 16 jornalistas e trabalhadores da mídia durante a posse do novo Parlamento. A Assembleia Nacional da Venezuela iniciou, na segunda-feira (5), um novo período legislativo (2025-2031) e determinou Delcy Rodríguez como presidente interina no lugar de Nicolás Maduro, deposto durante uma operação militar dos Estados Unidos.

"Durante a sessão de posse da Assembleia Nacional, foram detidos, em Caracas, 14 jornalistas e trabalhadores da mídia", informou o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa (SNTP) nas redes sociais. "Treze deles de agências e veículos internacionais e um de veículos nacionais". Todos foram libertados e um, deportado, segundo o sindicato. O sindicato também reportou a detenção de outros dois correspondentes internacionais na fronteira com a Colômbia, que também foram libertados após horas incomunicáveis. A imprensa foi submetida a uma "revisão de equipamentos, desbloqueio de celulares, rastreamento de ligações e mensagens em plataformas de comunicação e redes sociais", acrescentou o SNTP.

A ação no Parlamento coincidiu com uma marcha do chavismo para exigir a libertação de Maduro e sua esposa, Cilia Flores, que enfrentam acusações de narcotráfico e terrorismo em Nova York. A presença policial e militar aumentou durante a sessão, que terminou à noite com o registro de disparos perto do palácio presidencial. As autoridades explicaram que dispararam contra um drone que sobrevoava sem autorização.