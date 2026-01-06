Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sindicato denuncia detenção de 16 jornalistas durante posse do Parlamento na Venezuela

Autor AFP
Tipo Notícia

O sindicato venezuelano de imprensa informou, nesta terça-feira (6), a detenção e a posterior libertação de 16 jornalistas e trabalhadores da mídia durante a posse do novo Parlamento.

A Assembleia Nacional da Venezuela iniciou, na segunda-feira (5), um novo período legislativo (2025-2031) e determinou Delcy Rodríguez como presidente interina no lugar de Nicolás Maduro, deposto durante uma operação militar dos Estados Unidos.

"Durante a sessão de posse da Assembleia Nacional, foram detidos, em Caracas, 14 jornalistas e trabalhadores da mídia", informou o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa (SNTP) nas redes sociais. "Treze deles de agências e veículos internacionais e um de veículos nacionais".

Todos foram libertados e um, deportado, segundo o sindicato.

O sindicato também reportou a detenção de outros dois correspondentes internacionais na fronteira com a Colômbia, que também foram libertados após horas incomunicáveis.

A imprensa foi submetida a uma "revisão de equipamentos, desbloqueio de celulares, rastreamento de ligações e mensagens em plataformas de comunicação e redes sociais", acrescentou o SNTP.

A ação no Parlamento coincidiu com uma marcha do chavismo para exigir a libertação de Maduro e sua esposa, Cilia Flores, que enfrentam acusações de narcotráfico e terrorismo em Nova York.

A presença policial e militar aumentou durante a sessão, que terminou à noite com o registro de disparos perto do palácio presidencial.

As autoridades explicaram que dispararam contra um drone que sobrevoava sem autorização.

Segundo o SNTP, mas de 400 veículos de comunicação fecharam nos últimos 20 anos sob os governos de Maduro e de seu antecessor Hugo Chávez (1999-2013).

