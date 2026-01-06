Roma vence Lecce (2-0) e recupera quarto lugar no Italiano

A Roma venceu o Lecce por 2 a 0 nesta terça-feira (6) e recuperou a quarta posição no Campeonato Italiano, que lhe havia sido tomada provisoriamente pelo Como, que mais cedo havia vencido o Pisa (3-0) e agora também está na briga por uma vaga na Liga dos Campeões. Os romanos obtiveram assim sua primeira vitória fora de casa desde o dia 23 de novembro graças ao terceiro gol na Serie A do irlandês Evan Ferguson (14') e a um gol de Artem Dovbyk (71').

Os 'giallorossi' agora somam 36 pontos e estão a apenas um ponto dos três primeiros colocados, mas têm dois jogos a mais do que o trio de líderes: Inter de Milão, que lidera com 39 pontos, Milan (2º, 38 pontos) e Napoli (3º, 37 pontos). Embora a disputa pelo 'Scudetto' seja um desafio bem mais complicado, a equipe da capital tem plenas condições de lutar pela quarta posição, a última que classifica para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Mais cedo, em Pisa, o Como, do técnico Cesc Fàbregas, emendou sua terceira vitória consecutiva graças aos gols de Maximo Perrone (68') e Anastasios Douvikas (76' e 90'+6 de pênalti). O goleiro francês Jean Butez, uma das revelações da temporada na Itália, defendeu um pênalti na reta final (84') e não deu brecha para o Pisa tentar uma pressão nos últimos minutos em busca de pelo menos um empate.

O time lombardo, que voltou à primeira divisão em 2024 depois de 21 anos de ausência, tem um jogo atrasado a fazer, contra o Milan, que será disputado no dia 15 de março. Por sua vez, o Pisa, que somou apenas uma vitória em 19 jogos no campeonato, segue na lanterna 12 pontos, superado nos critérios de desempate por Fiorentina (19ª) e Hellas Verona (18º). --- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira: Pisa - Como 0 - 3 Lecce - Roma 0 - 2

Sassuolo - Juventus - Quarta-feira: (14h30) Napoli - Hellas Verona