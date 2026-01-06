Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Real Madrid confirma que Mbappé está fora da Supercopa da Espanha

Real Madrid confirma que Mbappé está fora da Supercopa da Espanha

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O atacante francês Kylian Mbappé, que sofreu uma entorse no joelho, vai desfalcar o Real Madrid na Supercopa da Espanha, que será disputada nesta semana na Arábia Saudita, informou o clube merengue nesta terça-feira (6).

O técnico Xabi Alonso divulgou a lista de relacionados sem o nome de Mbappé, que não participou do último treino da equipe no CT de Valdebebas.

O astro francês vinha fazendo atividades na academia após o recesso de Natal, seguindo um plano de tratamento conservador, com o objetivo de jogar a final da Supercopa no domingo, em caso de vitória do Real sobre o Atlético de Madrid na semifinal de quinta-feira. No entanto, ele acabou não sendo relacionado para a competição.

Xabi Alonso também não poderá contar com o zagueiro brasileiro Éder Militão, afastado desde o início de dezembro devido a uma lesão muscular na coxa esquerda. Por outro lado, o treinador terá de volta o lateral inglês Trent Alexander-Arnold.

Mbappé, que em 2025 igualou o recorde do português Cristiano Ronaldo de gols em um mesmo ano (59) pelo Real Madrid, só desfalcou a equipe nesta temporada nos jogos contra Manchester City (10 de dezembro pela Liga dos Campeões) e Betis (4 de janeiro pelo Campeonato Espanhol).

A outra semifinal da Supercopa da Espanha será na quarta-feira, entre Barcelona e Athletic Bilbao.

rsc/iga/cb-jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar