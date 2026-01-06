Primeiro-ministro francês considera operação dos EUA na Venezuela 'ilegal'

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, classificou nesta terça-feira (6) a operação militar dos Estados Unidos na Venezuela como "ilegal" e pediu uma "transição democrática" após a captura de Nicolás Maduro, em meio a dúvidas sobre a posição da França.

"Tudo neste assunto é ilegal. O regime de Nicolás Maduro, o ciclo eleitoral de 2024, a operação militar americana que contraria a Carta das Nações Unidas", declarou Lecornu, de centro-direita, durante uma sessão de perguntas ao governo no Parlamento.