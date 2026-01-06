Presidente interina da Venezuela nomeia 'czar' econômico

A presidente encarregada da Venezuela nomeou nesta terça-feira (6) o líder de sua equipe econômica, uma posição que ela ocupou até a queda de Nicolás Maduro e que é prioridade de sua administração. Este é o primeiro anúncio de mudança feito por Delcy Rodríguez à frente do governo. Calixto Ortega Sánchez foi designado vice-presidente da área econômica.

Delcy era a vice-presidente do país e primeira na linha de sucessão, mas também atuava como ministra de Hidrocarbonetos e "czar" da economia. Seu substituto foi presidente do Banco Central da Venezuela entre 2018 e 2025. Antes disso, Ortega Sánchez trabalhou na indústria do petróleo. "Até o fim de 2026, esperamos consolidar os números de 2025 e crescer ainda mais", disse Delcy Rodríguez na TV estatal, citando a estimativa de crescimento de 6,5% da Cepal para 2025. O cenário econômico venezuelano é complexo, com uma desvalorização da moeda local de quase 500% que reacende os temores de uma hiperinflação. Não obstante, especialistas melhoraram suas perspectivas para 2026 com Delcy Rodríguez à frente do governo.

Delcy assumiu as rédeas da política econômica durante os anos da crise mais profunda, quando flexibilizou controles e despenalizou o uso do dólar. A presidente interina assume o governo sob a lupa de Donald Trump, que ordenou o bombardeio a Caracas que levou à captura de Maduro e sua esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico nos Estados Unidos. O republicano manifestou especial interesse nas reservas de petróleo da Venezuela, enquanto Delcy defende uma relação equilibrada e de respeito.