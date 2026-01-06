Petrobras pausa perfuração na Margem Equatorial após 'perda de fluido'

A Petrobras informou, nesta terça-feira (6), que uma "perda de fluido" a obrigou a interromper a perfuração de uma área marítima próxima à Amazônia, cuja exploração é impulsionada pelo governo apesar das críticas de ambientalistas. A perfuração foi iniciada pela Petrobras em outubro, quando obteve uma licença ambiental após uma batalha de cinco anos para explorar a área submarina conhecida como Margem Equatorial, a cerca de 500 quilômetros da foz do rio Amazonas.

No dia 4 de janeiro "foi identificada perda de fluido de perfuração em duas linhas auxiliares que conectam a sonda" perfuradora a um poço a cerca de 175 quilômetros da costa, detalhou a companhia em nota. O fluido de perfuração é um líquido especial usado para resfriar e lubrificar o equipamento durante a escavação. As linhas auxiliares são tubos que levam esse líquido da plataforma na superfície até o fundo do mar. A perda "foi imediatamente contida e isolada" e as linhas serão trazidas à superfície para avaliação e reparo, de modo que o incidente "não oferece riscos à segurança da operação de perfuração", indicou a Petrobras. A empresa acrescentou que o fluido perdido "atende aos limites de toxicidade permitidos e é biodegradável", razão pela qual não representa perigo para o meio ambiente ou para as pessoas.

A concessão da licença em outubro indignou organizações de defesa do meio ambiente, que a veem como um risco para uma região rica em biodiversidade em frente à costa da maior floresta tropical do mundo. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva impulsionou o megaprojeto petrolífero, sob o argumento de que a exploração de hidrocarbonetos ainda é necessária para financiar a transição energética. O Brasil é o maior produtor de petróleo da América Latina, com 3,4 milhões de barris por dia em 2024, embora metade da energia para uso interno provenha de fontes renováveis.