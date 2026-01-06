ONU afirma que operação dos EUA na Venezuela 'violou princípio fundamental do direito internacional'
As Nações Unidas expressaram nesta terça-feira(6) sua profunda preocupação com a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela e alertaram que “violou um princípio fundamental do direito internacional”.
“Nenhum Estado deve ameaçar ou usar a força contra a integridade territorial ou a independência política de outro Estado”, declarou Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, em uma coletiva de imprensa em Genebra.
