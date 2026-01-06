Nottingham Forest vence de virada no fim (2-1) e afunda West Ham

Com um gol de pênalti de Morgan Gibbs-White nos acréscimos, o Nottingham Forest obteve nesta terça-feira (6), pela 21ª rodada da Premier League, uma vitória crucial de virada em sua visita ao West Ham, que segue mergulhado numa crise. O Forest, comandado pelo técnico Sean Dyche, saiu atrás no placar com um gol contra do zagueiro brasileiro Murillo aos 13 minutos no London Stadium.

O West Ham ainda balançou a rede uma segunda vez, por meio de Crysencio Summerville, mas o gol foi anulado de forma controversa pelo VAR, que apontou um impedimento milimétrico. Os visitantes aumentaram o sofrimento do West Ham com uma reação impressionante. Nicolas Dominguez empatou o jogo no início do segundo tempo (55') e Gibbs-White marcou de pênalti, após mais uma decisão do VAR a favor do Forest. Em 17º na tabela, o Nottingham Forest está agora sete pontos à frente do West Ham (18º), que abre a zona de rebaixamento, com 17 rodadas restantes na luta pela permanência na primeira divisão. O técnico do West Ham, Nuno Espírito Santo, disse que a dura derrota de 3 a 0 diante do Wolverhampton, lanterna do campeonato, no último fim de semana, foi a pior de sua carreira como treinador.

Mas a desta terça-feira foi ainda mais prejudicial às suas esperanças de evitar a primeira queda para a Championship (2ª divisão) desde a temporada 2011-12. O West Ham está há 10 jogos sem vencer, tendo conquistado apenas um ponto nos últimos seis jogos, o que tem levado a pedidos pela demissão de Nuno, poucos meses depois de sua chegada ao clube do leste de Londres. "Conseguimos a vantagem, marcamos um gol que foi anulado por uma pequena margem de impedimento, esse foi o momento crucial do jogo, e muitos outros incidentes aconteceram", lamentou Nuno Espírito Santo.

Indignado com o pênalti marcado no fim do jogo, Nuno acrescentou: "Acontece tantas vezes durante os jogos que, sinceramente, ficamos confusos com as regras. Quantas vezes isso já aconteceu e os pênaltis não foram marcados? Temos que continuar acreditando e permanecendo unidos. Ainda não acabou. Continuarei trabalhando com os jogadores". --- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação: - Terça-feira:

West Ham - Nottingham 1 - 2 - Quarta-feira: (16h30) AFC Bournemouth - Tottenham