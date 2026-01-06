Ninguém 'vai sair correndo' para casa: diáspora venezuelana espera mudança real

"Um novo amanhecer para a Venezuela", assim descreveu um funcionário de alto escalão deste país após a captura de Nicolás Maduro pelas forças especiais dos Estados Unidos. Mas, para vários dos oito milhões de venezuelanos exilados na última década, a alegria de ver o presidente deposto comparecer a um tribunal de Nova York foi ofuscada ao saberem que seus funcionários de alto escalão continuam no comando.

A saída forçada de Maduro da Venezuela provocou inicialmente cenas de júbilo entre a diáspora. Muitos se emocionaram ao recordar as dificuldades das quais fugiram e os familiares que deixaram para trás durante o governo iniciado em 2013. No entanto, embora vários tenham dito que sonham em voltar ao seu país, ainda não fazem as malas diante da incerteza do cenário. - "Está tudo igual" - "Na Venezuela não houve mudança de regime. Não há transição", disse à AFP Ligia Bolívar, socióloga venezuelana e defensora de direitos humanos que vive na Colômbia desde 2019.

"Ninguém nessa circunstância vai sair correndo para a Venezuela", acrescentou. Do lado de fora do consulado venezuelano, onde aguardava para renovar seu passaporte, Alejandro Solórzano, de 35 anos, disse que "está tudo igual". A economia debilitada é um dos principais motivos para ele permanecer fora do país. No exterior, ele trabalha e envia remessas para casa.

Alguns também mencionaram o temor do aparato de segurança e dos grupos armados alinhados ao governo que percorreram as ruas de Caracas nos últimos dias para reprimir qualquer comemoração pela queda de Maduro. Em suas primeiras declarações após a captura do mandatário deposto e de sua esposa, Cilia Flores, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou-se disposto a trabalhar com a governante interina, Delcy Rodríguez, deixando de lado a líder da oposição e Nobel da Paz María Corina Machado. Rodríguez, até então vice-presidente, tomou posse na segunda-feira à frente do mesmo governo comandado por Maduro e que inclui o ministro do Interior, Diosdado Cabello, e o da Defesa, Vladimir Padrino.

Cabello é uma figura temida, após ter ordenado a repressão dos protestos pós-eleitorais de 2024, nos quais cerca de 2.400 pessoas foram detidas. A União Europeia exigiu na segunda-feira que qualquer transição inclua Machado e o seu candidato nas presidenciais de 2024, Edmundo González Urrutia, cuja vitória é reivindicada pela oposição. Mas Andrea, uma consultora de imigração de 47 anos que vive em Buenos Aires e preferiu não revelar seu sobrenome, considerou que ainda não é a hora de Machado.