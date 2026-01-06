Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nevasca intensa provoca cinco mortes em acidentes de trânsito na França

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Cinco pessoas morreram em vários acidentes de trânsito na França devido a uma intensa nevasca que, na segunda-feira, 5, afetou o funcionamento de aeroportos, trens e veículos no país e também no Reino Unido e Países Baixos, informaram as autoridades nesta terça-feira, 6.

O ministro dos Transportes francês, Philippe Tabarot, reconheceu que o fenômeno havia sido "um pouco subestimado" pelos serviços meteorológicos.

Um acidente foi registrado na segunda-feira na localidade de Presles-en-Brie, a cerca de 30 quilômetros de Paris, quando um caminhão derrapou e colidiu com uma van que vinha no sentido contrário, informou a polícia francesa à AFP.

O motorista da van morreu e outras duas pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades.

Uma segunda pessoa morreu quando seu veículo caiu no Rio Marne após bater no meio-fio devido às condições climáticas em Perreux-sur-Marne, a leste de Paris, informou uma fonte policial.

Nesta terça-feira, três pessoas morreram em dois acidentes provocados por gelo na pista no departamento de Landes, no sudoeste do país, fronteira com a Espanha.

A polícia de Paris havia pedido na segunda-feira aos motoristas que retornassem mais cedo para suas casas devido à nevasca que ocorreu à tarde e limitou a velocidade de circulação a 80 km/h nas rodovias.

O transporte público em Paris voltou a funcionar nesta terça-feira, após interrupções no dia anterior.

Na capital francesa, linhas de ônibus foram restabelecidas na manhã de terça, enquanto trens, bondes e o metrô operavam normalmente, informou a RATP, responsável pelo transporte público da cidade.

Devido à situação da véspera nos aeroportos parisienses Charles de Gaulle e Orly, as companhias aéreas tiveram que reduzir seus voos em 15%.

Outras localidades

Nos Países Baixos, cerca de 700 voos foram cancelados no terminal de Amsterdã-Schiphol, ou seja, mais da metade das decolagens e pousos previstos.

O tráfego ferroviário também foi afetado, especialmente na região de Amsterdã, e os trens Eurostar que conectam os Países Baixos a Paris e Londres deixaram de circular.

Queda de temperatura

Uma onda de frio fez com que a temperatura no norte da Grã-Bretanha caísse para -12,5 graus Celsius durante a noite, enquanto a neve interrompeu as viagens ferroviárias, rodoviárias e aéreas e fechou centenas de escolas.

Corridas de cavalos e partidas de futebol foram canceladas devido à neve e à geada, uma falha de energia causada pelo gelo paralisou o Metrô de Glasgow e o Aeroporto John Lennon de Liverpool ficou fechado por um período na segunda-feira.

Nesta terça-feira, foram previstos até 15 centímetros de neve no norte da Escócia, onde algumas pessoas já ficaram isoladas pela neve em nevascas anteriores.

O parlamentar do nordeste da Escócia, Andrew Bowie, afirmou que a situação era "crítica" e pediu o envio de soldados para remover a neve e levar alimentos e suprimentos médicos às pessoas isoladas. (Com agências internacionais).

